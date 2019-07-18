المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تشيد بنائبات عارضن «ترامب »

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قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن النائبات الديمقراطيات الأربع المعارضات للرئيس دونالد ترامب في الكونجرس الأمريكي "رائعات".
وأضافت "أعتقد أن النساء الأربع رائعات" لكنها أحجمت عن الإجابة عن سؤال مباشر عما إذا كانت تعتبر ترامب عنصريا واكتفت بالقول إنه ليس من الصواب أن يستخدم زعماء في العالم خطاب كراهية.
جاء ذلك تعليقا من باشليه على تصريحات ترامب بحق أربع نائبات عن الحزب الديمقراطي في الكونجرس ينتمين لأقليات مختلفة إذ وجه لهن انتقادات لاذعة لمعارضته وقال إن بوسعهن مغادرة البلاد إذا كانت سياساته بشأن قضايا مثل الهجرة والدفاع عن إسرائيل لا تعجبهن.

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