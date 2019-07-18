» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر

أكد د.أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أننا شهدنا انكسار درجات الحرارة على شمال البلاد اليوم من 4-5 درجات، لتصبح درجة الحرارة اليوم 37 على القاهرة بعد أن كانت 42.



وقال «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، يوم الخميس، إن هناك شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق في الصباح الباكر، موضحًا أن البحرين الأحمر والأبيض المتوسط مهيأين تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.

وقال «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، يوم الخميس، إن هناك شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق في الصباح الباكر، موضحًا أن البحرين الأحمر والأبيض المتوسط مهيأين تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.