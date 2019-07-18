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المتحدث العسكري يكشف تفاصيل إحباط هجوم سيناء

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المتحدث العسكري
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المصريون ـ متابعات

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المتحدث العسكري: القضاء على 8 إرهابيين بشمال سيناء

كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تفاصيل إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، موضحًا أن الارتكاز الأمني موجود في منطقة مأهولة بالسكان.
وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن يقظة العناصر الأمنية سبب ضبط الانتحاري، حيث تم التعامل معه واستهدافه قبل أن يصل إلى الارتكاز الأمني، منوهًا بأنه لو كان نجح في تنفيذ هجومه الإرهابي كان سيسفر عن خسائر كبيرة.
وأكد أن العناصر الإرهابية تقوم بمحاولات يائسة بغرض تشويه التقدم الذي تحدثه الدولة في مختلف المجالات، ناعيا أحد أفراد القوات المسلحة الذي استشهد أثناء التعامل مع الإرهابي.


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