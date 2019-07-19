"عكاشة" يوجه رسالة هامة لـ الشعب المصري

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توفيق عكاشة
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قال الإعلامي توفيق عكاشة نحن في منطقة إقليمية في غاية الاشتعال ما بين عشية وضحاها نجد تغيرات وتصريحات، موضحا أن سيناريو المسرحية سيبدأ ويحدده المسئولون عن كتابة هذا الفيلم وهم أمريكا وأوروبا وروسيا والصين.
وأضاف«عكاشة» خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أنه عندما تتحدث أمريكا وأوروبا وروسيا والصين ونحن نقف في المنطقة العربية نستقبل، لذلك لابد أن نقف ونتعلم بأن من السابق ونقف وراء الجيش الذي هو هذا درع وسيف الوطن.
وأوضح «عكاشة» أن الجيش والشرطة والقضاء هم أعمدة الدولة المصرية الحاملة التي تحمي الوطن، مشددا على ضرورة التكاتف والتلاحم مهما كانت التداعيات والحرب النفسية والفكرية الموجهة ضد مصر وشعبها والتصدى بكل قوة.


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