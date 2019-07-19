والد فتاة العياط يكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة أغتصاب نجلته

19 يوليه 2019 - 01:00 ص

كشف أحمد رزق، والد أميرة فتاة العياط المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها عن تفاصيل جددة بشأن الواقعة، لافتا إلى أن مجموعة من الفلاحين هم من اتصلوا به وأخبروه بأن ابنته في وضع سيئ وهناك مجموعة من الشباب حاولوا اختطافها.

وأوضح "رزق"، خلال تصريحات خاصة ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه شعر بصدمة، وظل لمدة ساعة غير مستوعب لما حدث لابنته، مضيفا أنه وجد ابنته مرتدية جلبابا، وأخبرته أن الشباب هددوها بسلاح أبيض، وذهبت معهم لمجاراتهم.

