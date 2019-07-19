تأمر أمين لـ الاعلام الرياضي:" بلاش غباوة"

هاجم الإعلامي تامر أمين، الاعلام الرياضي المصري بسبب دعمه للجزائر وتمن الفوز لها في مباراة النهائي ببطولة الأمم الأفريقية على السنغال.

وقال "أمين" عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" : "المسؤولين في السنغال يعرفوا إننا بنتمنى الفوز للجزائر هيزعلوا مننا.. الجزائر شقيقة، والسنغال شقيقة، بلاش غباوة".

وأشار إلى أن المصريين يجب أن يشجعوا "اللعبة الحلوة"، منوهًا بأنه يجب أن يحرص المصريين على الحضور بالمباراة حتى تخرج الملاعب المصرية في شكل يليق بمصر.