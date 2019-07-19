لحظة رفع الجزء السفلى لكسوة الكعبة

سارة أشرف
نشرت إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" مقطع فيديو يتضمن مراسم رفع كسوة الكعبة، استعدادًا لموسم الحج.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن خياطين يعملون من مصنع الكسوة لرفع ثوب الكعبة المشرفة، كما يتم يوم عرفة تبديل ثوب الكعبة كما جرت العادة.
ولفتت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إلى أن رفع ثوب الكعبة المشرفة يأتي حماية وحفاظا على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة".
وتقضي التقاليد رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة سنويا في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.
#شاهد— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 18, 2019
استعداداً لموسم حج هذا العام ..#شؤون_الحرمين، رفع الجزء
السفلي من كسوة #الكعبة_المشرفة
بمقدار 3 أمتار
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