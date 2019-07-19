رسالة مثيرة أمام كنيسة تفجر جدلًا.. هذه هي التفاصيل

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أمريكا

كنيسة

احبها

اكرها

أثارت رسالة مدونة أمام كنيسة في ولاية فيرجينيا الأمريكية الاهتمام والتي كتب عليها: "أميركا: أحبها أو اتركها ".

ونقلت قناة "إيه بي سي 13" أن اللافتة معلقة أمام كنيسة الصداقة المعمدانية في أبوماتوكس، وقالت القناة إن مئات الأشخاص أعربوا عن دعمهم أو معارضتهم لها على وسائل التواصل الاجتماعي .

فيما أكد القس إي دبليو لوكاس أنه أراد أن يعلن رأيا بشأن الانقسامات السياسية في واشنطن .

وأضاف أنه يخطط لترك اللافتة معلقة لفترة بعد تلقيه تعليقات مستحسنة حولها .

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غرد على تويتر منذ أيام قائلا: "إنه يجب على أربع نائبات ديمقراطيات في الكونغرس يعارضن سياساته العودة" إلى بلادهن"، بالرغم من أن ثلاثا منهن ولدن في الولايات المتحدة .



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