لأول مرة "زواج صالولات" للكلاب في مصر

19 يوليه 2019 - 12:06 م



كشف طبيب بيطري يدعى مصطفى عن إنشائه مركز لعلاج الحيوانات فى البيوت، للتخفيف على المواطنين.



وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية فرح سعيد قائلا ،" : لما بنتقابل مع أصحاب الحيوانات لاحظنا بعض المشكلات منها أن أصحاب الحيوانات قد لا يجدون زوجا أو زوجة للحيوان الأليف الذي يقوم بتربيته ولذلك قمنا بعمل إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع ، بأن كل شخص عليه وضع البيانات الخاصة بالحيوان الخاص به لحل هذه المشكلة، مؤكدا أن الآلاف من أصحاب الحيوانات أصبحوا لا يشتكون من هذه المشكلة" .



ومن جهتها طالبته الإعلامية فرح سعيد بتوفير كلب ذكر لـ " كلبة أنثى" تقوم صديقتها بتربيتها، حيث أكد الدكتور مصطفى أنه سيقوم بمساعدتها.



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=q0MPWttB87E

