الصحة تطلق "عيد من غيرها" لمواجهة تعاطي المخدرات

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متابعات حنان حمدتو

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الصحة

الإدمان

تطلق الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار "عيد من غيرها" للحد من تعاطي المواد المخدرة أثناء عيد الأضحى.

ويأتي ذلك في إطار الدعم النفسي والتوعية من مخاطر الإدمان التي تقوم بها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمستشفيات التابعة لها لتوعية المجتمع بخطورة الإدمان وأضراره ومحاربة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتعاطي.

وتبدأ فعاليات الحملة التي ينظمها مركز عباس حلمي للعلاج النفسي والإدمان خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2019.

وأكدت الأمانة العامة للصحة النفسية الاهتمام بالمتعافين حتى لا يحدث لهم انتكاسة بعد انتهاء العلاج من خلال توفير أنشطة تحت عنوان "عيد من غيرها".

وتعمل الحملة "عيد من غيرها" على حماية المتعافين من الإدمان من الانتكاسة في جميع أوقات الخطورة بالنسبة لهم في ليالي الأعياد وليلة رأس السنة، حيث يجري تنظيم أنشطة بالمستشفيات لضمان ابتعادهم عن المخد

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