عاطل يشعل النار في شقة والده بسبب المخدرات

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متابعات- مصطفى صابر

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اشعال النار في شقة والدة

أمرت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، بسرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة مسن وزوجته باختناق إثر إشعال نجلهما النار في شقتهما، لرفضه إعطائه المال لشراء المواد المخدرة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وحجز المتهم على ذمة تحريات المباحث.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة في عزبة سكينة، ووجود مصابين.

وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وسيارة إسعاف.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في الشقة المشار إليها، مما أسفر عن احتراق كامل محتوياتها، وإصابة قاطنيها، كل من "إبراهيم. م. ح"، 69 عاما، عامل حرفي، وزوجته "كريمة. ي. م"، 55 عاما، ربة منزل، باختناق، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للوحدات السكنية الأخرى بالعقار المشار إليه.

وبسؤال صاحب الشقة، اتهم نجله حسن، 25 عامًا، عاطل، مقيم بذات العنوان، بإشعال النيران في الشقة باستخدام البنزين، لرفض والده إعطاءه مبلغا ماليا، لشراء المواد المخدرة، نظرا لإدمانه، وتم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر رقم 6319 لسنة 2019 إداري الرمل ثان، وأخطرت النيابة للتحقيقات.


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