  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
الجزائر والسنغال

بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال

ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

عاجل السكة الحديد انتظام الحركة على خطوط الإسكندريه

"السكة الحديد" تدفع بــ 318 ألف مقعد بقطاراتها المختلفة

السنغال

7 تعليمات للجماهير قبل نهائي أمم أفريقيا

مختار جمعة

«مختار جمعة»: لن نسمح لهؤلاء باعتلاء المنابر

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

الإفراج بالعفو عن 141 سجينًا والشرطي عن 175 آخرين

محرر المصريون مع شهاب شيبو

قصة الحارس المصري الذي شارك مع منتخب السنغال

إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

إصابة 40 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

"المحافظين" : لا مبرر للبرلمان في تأخير قانون المحليات

الحياة السياسية

حزب المحافظين: إثيوبيا وتركيا أعلنتا الحرب على مصر
حزب المحافظين: إثيوبيا وتركيا أعلنتا الحرب على مصر

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

"المحافظين": هذه أهم البنود التي لابد أن تتوافر في قانون العمل الجديد

#

تصريح مفاجئ لـ"حميدتي" عن تولي السلطة

#

"عكاشة": لا يوجد تحريف في التوراة أو الإنجيل

#

مستشفيات الغلابة .. من أمن العقوبة أساء العلاج؟

قال طلعت خليل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن تأخير قانون المحليات بالبرلمان يعتبر أكثر خطورة من إرجاء قانون مجلس الشيوخ إلى دور الانعقاد الخامس، وذلك لأن التعديلات الدستورية الخاصة بقانون مجلس الشيوخ لم يمر عليها وقت كبير .

وأضاف "خليل"، أن قانون المحليات مدرج في أدراج مجلس النواب منذ ثلاثة سنوات مضت، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبرر واضح لتأخر صدور القانون في دور الانعقاد الرابع .

وتابع، أن تعطل صدور قانون المحليات يؤدي إلى ارتباك الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة أن المجالس المحلية تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدم مناقشة الدولة و مجلس النواب القانون يترك علامات استفهام، خاصة أن هناك اشتباكات في هذا الملف من ناحية تقسيم الدوائر الانتخابية للمحليات، فضلًا عن تقسيم الدوائر بالشكل العرضي التى تم مناقشته .

وأوضح، أن المواطن هو من دفع ثمن تأخر قانون المحليات، وأن هناك تخوفات من تخفي تيار الإسلام السياسي في ثوب المحليات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أرقام تدعم منتخب الجزائر قبل نهائي كان 2019
» وصول دفعة جديدة من مكونات بطاريات "إس 400" إلى تركيا
» "الليجا" تدعم لاعبي الجزائر قبل مواجهة السنغال
» خليجي يطعن صديقة بسبب خلافات مالية بالدقي
» رئيس الفيفا يزور الأهرامات
» شاب يجرد والدته من ملابسها ويغتصبها أكثر من مرة
» ما هو حكم الدفن ليلًا؟..الإفتاء تجيب
» "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه
» حبس 4 متهمين بينهم محامي لعرضهم رشوة على مسؤول
» علاقة غير شرعية تنتهى بقتل شاب في حلوان
» "غلام" يساند لاعبي الجزائر قبل مواجهة السنغال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود