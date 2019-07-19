» أرقام تدعم منتخب الجزائر قبل نهائي كان 2019

19 يوليه 2019 - 06:47 م

تتجه أنظار الجماهير في مختلف أنحاء العالم نحو ملعب القاهرة الدولي التي يستضيف نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي الجزائر مع السنغال في التاسعة مساء.





وحقق منتخب الجزائر رقم مميز خلال البطولة حيث ساهم 9 لاعبين مختلفين في تسجيل هدف على الأقل للمنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية 2019 وهم يوسف عطال، يوسف بلايلي، إسماعيل بن ناصر، رامي بن سبعيني، بغداد بونجاح، سفيان فدولي، رياض محرز، أدام أوناس وإسلام سليماني أكثر من أي فريق آخر.





الجزائر بالأبيض والسنغال بالأخضر في نهائي أمم أفريقيا









وكانت السنغال تأهلت للمباراة النهائية، بعد تخطيها عقبة تونس 0/1، فيما تغلبت الجزائر على نيجيريا 1/2، في نصف النهائي.