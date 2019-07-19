"بونجاح" يقود هجوم الجزائر أمام السنغال

19 يوليه 2019 - 08:07 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، تشكيل محاربي الصحراء الذي يخوض لقاء نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال بعد قليل على إستاد القاهرة.











وضم تشكيل منتخب الخضر:

ريس مبولحي حارس مرمى وفي الدفاع زفان - عيسى ماندي - جمال بلعمري - رامي بن سبعيني وفي الوسط عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر -سفيان فيجولي - يوسف بلايلي وفي الهجوم رياض محرز - بغداد بونجاح.





وكانت السنغال قد تأهلت للمباراة النهائية، بعد تخطيها عقبة تونس 0/1، فيما تغلبت الجزائر على نيجيريا 1/2، لحساب نصف النهائي.