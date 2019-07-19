إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

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أعلن الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وعلقت بريطانيا على تلك الواقعة بأنها تسعى بشكل عاجل لجمع معلومات بعد تقارير عن تحرك ناقلة نحو المياه الإيرانية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري إعلانه احتجاز ناقلة تهرب الوقود.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز ناقلة في الخليج. ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة.

وتابعت: "نراقب باستمرار الوضع الأمني هناك، وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".


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