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«أبو تريكة»: مصر نجحت بامتياز في تنظيم أمم إفريقيا

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محمد أبو تريكة
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أبو تريكة يكشف دور "التنويم المغناطيسي" في خسارة مصر

أكد نجم منتخب مصر والعالم العربي، محمد أبو تريكة، نجاح مصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية رغم خسارتها في المستوى الفني.

وقال "أبوتريكة" خلال حديثه بالاستوديو التحليلي بقناة "بي أن سبورت": "مصر نجحت بامتياز في تنظيم البطولة التي كانت على المستوى الأوروبي رغم عدم تفوقها على المستوى الفني"، مضيفًا: "كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق الذي كان مستواه أعلى من البطولة التي كانت بشكل متوسط".

وجاء ذلك تعليقا على حفل الختام الذي أقيم منذ قليل ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر، ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التى تستضيف النسخة المقبلة في تمام الساعة التاسعة.


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