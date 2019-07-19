» قطر تعلن الانتهاء من 75% من منشآت كأس العالم 2022

أعلنت قطر إنجاز 75% من خطة منشآت كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد لعام 2022.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر (حكومية)، في بيان، إنه تم اجتياز 200 مليون ساعة عمل منذ بدء العمل في مشاريع المونديال.

وأضاف البيان، "بهذا الإنجاز، تكون اللجنة أنهت قرابة 75% من خطة تجهيز منشآت البطولة الدولية".

وفي هذا الصدد، كرّمت اللجنة عدداً من العمال المساهمين في إنجاز مختلف مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم، احتفاءً بجهودهم.

ونقل البيان عن ياسر الجمال، رئيس مكتب عمليات البطولة، ونائب رئيس المكتب الفني في اللجنة قوله: "لطالما أكّدنا أن بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، تهدف إلى ترك إرث بشري واقتصادي واجتماعي مُستدام، يكون نموذجاً تحتذي به الدول المُستضيفة للنسخ المقبلة من المونديال".

وأضاف: "تدرك اللجنة العليا إدراكاً تاماً أهمية تنسيق الجهود لتحقيق إنجازات يُشار إليها بالبنان، وذلك في طريقها نحو استضافة المونديال في قطر لأوّل مرّة في العالم العربي. ويعتبر النجاح الذي نحتفي به اليوم أحد أبرز محطّاتنا في هذه الرحلة."

وتابع قائلاً إنّ "مشروعا بحجم بطولة كأس العالم يعدّ أحد أكبر المشاريع حول العالم، ولذلك نُؤمن بضرورة استثمار ساعات العمل الكبيرة بعُمر المشروع في إنجاز مرافق ومنشآت تعود على المُواطنين والمُقيمين في قطر بالفائدة، وتوفّر مزارات ووجهات جديدة".

واللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم.

وتكتمل الملاعب الخمسة المتبقية في 2020؛ قبل عامين كاملين من صافرة البداية، التي تنطلق في 21 نوفمبر 2022، في بطولة دولية تستمر 28 يوما.

وفازت قطر، في 2010، بشرف استضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة الكروية الدولية.