علاء مبارك يكشف حقيقة وفاة والده الرئيس الأسبق

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تداولت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تفيد بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وعلق نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات».
ومن جانبه، قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، يوم الجمعة، أن «مبارك» يتمتع بصحة جيدة، نافيا خبر وفاته.

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