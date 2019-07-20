  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:26 ص
بحث متقدم
حسن شحاتة

تعليق صادم لـ"أديب" على تدريب حسن شحاتة للمنتخب

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف عن أخطر مخطط لتدمير العالم

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن التعدي على مصري برومانيا

علاء مبارك

علاء مبارك يكشف حقيقة وفاة والده الرئيس الأسبق

الملك سلمان

خادم الحرمين يوافق على استقبال قوات أمريكية بالمملكة

الجزائر

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

كلية الإعلام

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

محمد أبو تريكة

«أبو تريكة»: مصر نجحت بامتياز في تنظيم أمم إفريقيا

الإيجارات القديمة

أصحاب الإيجارات القديمة في خطر

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

بالفيديو..

هذا ما قاله "أديب" عن تتويج الجزائر بلقب "كان 2019"

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أديب" عن خروج منتخب من"كان 2019"

#

"التعليم" تكشف عن أزمة في تنسيق هذا العام

#

تعليق غير متوقع من "علاء مبارك" على خسارة المنتخب

#

هذا ما كتبه شاعر مصري عن الليمون قبل 60 عاما

هنأ الإعلامي عمرو أديب، منتخب الجزائر، عقب تتويجه بلقب بطولة الإمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، قائلا: "ألف مبروك للجزائر.. القاهرة هتخضر".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع  على قناة "mbc مصر"، يوم  الجمعة، أن الجزائر تستحق الفوز حيث بذل المدرب واللاعبين مجهودا كبيرا، قائلا: "ماتش تقيل.. العالم كله سيحتفل بالجزائر النهاردة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وزيرة الهجرة ترد على واقعة الطائرة الرومانية
» هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟
» هذا ما قاله "أديب" عن تتويج الجزائر بلقب "كان 2019"
» خبير زراعي يدعو طلاب الثانوية العامة لهذا الأمر الهام
» نجلة نجيب محفوظ تكشف حقيقة سرقة مقتنيات والدها
» مدرب الجزائر: اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون
» الفرحة تغمر مدن وقرى الجزائر عقب التتويج بأمم إفريقيا
» هذا ما قاله ترامب عن احتجاز الناقلة البريطانية بمضيق هرمز
» مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى
» ثنائي جزائري الأفضل.. والهداف نيجيري بأمم إفريقيا
» 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود