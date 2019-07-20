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وزيرة الهجرة ترد على واقعة الطائرة الرومانية

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كشفت وزيرة الهجرة، أنها تواصلت مع المواطن المصري المعتدى عليه داخل طائرة على الخطوط الرومانية، مشيرة إلى أن زوجة المواطن المصري كانت تحمل حقيبة متوسطة الحجم وتضعها أمام مخرج الطوارئ، وحدثت مشادة بين الزوجة وطاقم الطائرة بسبب الحقيبة.
وأضافت خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، يوم الجمعة، أنهم تواصلوا مع سفير مصر ببوخاريست، موضحة أن هناك بيان سيصدر من الخطوط الرومانية لتوضيح الواقعة، ولا بد من رد حق المواطن الذي تم إهانته بهذا الشكل.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أنهم يتخذون المسارين القضائي والدبلوماسي لرد حق المواطن المصري.


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