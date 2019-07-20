لأول مرة .. ريهام سعيد تكشف عن السبب الحقيقي لمرضها

20 يوليه 2019 - 06:25 ص

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطعًا فيديو من برنامجها صبايا ، أثناء احتفالها مع الجمهور بالشوراع بتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية.



وعلقت على الفيديو قائلة: "صحيح كان ساعتها الدكتور مانعني من الحركة ونزلت ومسمعتش الكلام .. واتسبب في اللي أنا فيه .. بس هفضل أقول بصوت عالي أوي تحيا مصر .. احنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطولة نفتخر بيها أمام العالم .. تحيا مصر".



وكانت ريهام سعيد أصيبت ببكتريا في الوجه أدت سقوط أنفها وإعادة بناء أنف جديد من جلد أذنها.



