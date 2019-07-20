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الأهلي يرد رسميا على "قنبلة" مرتضى منصور

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المستشار مرتضى منصور
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الاهلى

عدلى القيعى

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن موقف ناديه مما أعلنه مرتضى منصور - رئيس الزمالك - حول تعاقده مع لاعب وصفه بـ"القنبلة" مؤكدًا أن الأهلي كان يريد التعاقد معه.

وقال "القيعي" في تصريحات لقناة النادي : "الأهلي لن يستدرج لهذا الأمر .. لن نقوم بأي صفقات رغبة في (كيد) أحد".

وأضاف: "مفهوم الصفقات بدأ يلتبس عند البعض .. والبعض أصبح يظن أنها بطولة .. لن نستدرج لهذا المنحنى .. هم يتحدثون عنا أكثر مما يتحدثون عن فريقهم .. كتر خيرهم .. لكننا مشغولون بعمل تدعيمات لفريقنا وفق احتياجات المدير الفني".

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