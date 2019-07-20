أمير الكويت للرئيس: أبارك لك هذا النجاح

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بطولة الامم الافريقية

أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عبر فيها عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللشعب المصري الشقيق بنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

وأشاد أمير الكويت بالاستعدادات والترتيبات التي وفرتها مصر للفرق المشاركة في كل الملاعب والمرافق التي أعدت لهذا الحدث الهام وأسهمت في إنجاح هذه البطولة وتحقيق الأهداف الرياضية المنشودة وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كل الفرق الرياضية وبالأداء المميز الذي قدمته طوال البطولة.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أيضا ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمنها خالص تهانيه بنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

وبعث أيضًا سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.


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