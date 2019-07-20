أطلقت عليها اسم الحارس.. أمريكا تحضر لعملية بحرية بالخليج

20 يوليه 2019 - 10:04 ص

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إنها تعتزم تحضير عملية بحرية في منطقة الخليج العربي، أطلقت عليها اسم «الحارس» بهدف ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية بالمنطقة في ضوء الأحداث الأخيرة.

وبحسب ما نشرته القيادة في بيان لها فإن الهدف من عملية «الحارس» هو تعزيز الاستقرار البحري وضمان المرور الآمن وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.

وأكدت أنه سيمكن إطار الأمن البحري هذا الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري.

وأضاف القيادة في بيانها أنه في الوقت الذي التزمت الولايات المتحدة بدعم هذه المبادرة فإن المساهمات والقيادة من الشركاء الإقليميين والدوليين ستكون مطلوبة لنجاحها، منوهة بأن المسئولين الأمريكيين سيواصلون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة لعملية «الحارس» لتمكين حرية الملاحة في المنطقة .

يذكر أن الملاحة الدولية في الأسابيع الماضية قد تعرضت إلى تصعيد غير مسبوق من الجانب الإيراني حيث تم استهداف عدة سفن تجارية بخلاف إسقاط طائرة مسيرة أمريكية.

كما أعلنت بريطانيا أمس الجمعة اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط داخل المياه الدولية إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا، خلال عبورهما مضيق هرمز.