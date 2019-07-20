عقب خروجه من "كان".. ليفربول يفعل هذا الأمر مع "صلاح"

20 يوليه 2019 - 10:56 ص

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعي لإعطاء محمد صلاح نجم الفريق ومنتخب مصر، راتبًا هو الأعلى بالبريميرليج.

وقلت الصحيفة إن الراتب لا يقل عن 430 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (نحو 540 ألف دولار)،مما يصل بأجر اللاعب السنوي الإجمالي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 28 مليون دولار).





محمد صلاح، 27 عاما، بات هدفا موسميا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، لاسيما مع معاناة كبار أبرزهم ريال مدريد، وتطلعات آخرين إلى الاستعانة بنجوم يستعيدون الأمجاد المفقودة .





وفي وجه سيل شائعات وتقارير عن سعي الكثيرين لاستقطاب الفرعون المصري، الذي رفض قبل أيام الحديث عن مستقبله مع ليفربول، يبدو أن مسئولي "الريدز" يخططون لإقناع صلاح بطريقتهم الخاصة، بعدم التفكير أصلا في الرحيل عن "أنفيلد"، وذلك بعرض مادي لا يقاوم، نشرت تفاصيله صحف إنجليزية بينها "الصن ".





ويسري عقد صلاح المجدد مؤخرا مع ليفربول حتى عام 2023، لكن الصحيفة تقول إن إدارة النادي تسعى إلى تمديده عاما إضافيا، وبأجر سيكون الأعلى على الإطلاق في البريميرليج .





صلاح، الذي لم يوفق مع منتخب الفراعنة، في كأس الأمم الإفريقية التي توج بها الجزائر، لا يحتاج تألقه إلى براهين، ويكفي مراجعة أرقامه التي تشير إلى تسجيله 71 هدفا في 104 مباريات خاضها بقميص "الريدز" خلال موسمين، فضلا عن تأثيره الهائل على أداء الفريق .





وسبق لصلاح أن كشف عن إعجابه الشديد بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد لتولي قيادة ريال مدريد قبل شهور، مما أشعل التكهنات باحتمال رحيل "مو" عن الدوري الإنجليزي صوب العاصمة الإسبانية، وهو الأمر الذي دفع، على ما يبدو، إدارة ليفربول إلى هذا التحرك المادي "المجزي للغاية ".



