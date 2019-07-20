مدينة عربية تشهد 5 حالات اغتيال خلال 48 ساعة

20 يوليه 2019 - 10:58 ص

قال مصدر أمني اليوم السبت إن محافظة البصرة سجلت (5) حالات اغتيال في مركز المدينة بظروف غامضة.

وأضاف المصدر أن ثلاثة أشخاص تم اغتيالهم في منطقة الحيانية وسط البصرة، يعملون داخل مخبز وسط المنطقة.

وأشار إلى أن شخصا آخر تم اغتياله أيضا وسط مدينة الحيانية عندما كان يستقل سيارته، فضلا عن اغتيال شخص آخر بالسكاكين في منطقة الطويسة وسط المحافظة، مبينا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحوادث التي جرت في ظروف غامضة ولدوافع مجهولة.