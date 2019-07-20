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ملك المغرب يهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم

الرياضة

الملك محمد السادس العاهل المغربي
الملك محمد السادس العاهل المغربي

متابعات - أمينة عبد العال

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وجه الملك محمد السادس العاهل المغربي برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، هنأ فيها بفوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم 2019 في مصر.

وجاء في البرقية: "يطيب لي بمناسبة فوز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم عن جدارة واستحقاق بكأس أفريقيا للأمم 2019 التي احتضنت مصر الشقيقة أطوارها النهائية، أن أعرب للشعب الجزائري الشقيق عن أحر التهاني بهذا الإنجاز الكروي القاري لكرة القدم الجزائرية".

وأضاف: "وبهذه المناسبة التاريخية، يسعدني باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي قاطبة، أن نشاطر الشعب الجزائري الشقيق مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج المستحق".

كما أكد أن انتصار المنتخب الجزائري هو "فوز بلد مغاربي جار وشقيق"، لافتا إلى أن تتويج "محاربو الصحراء" هو "بمثابة فوز للمغرب أيضا".

وختم محمد السادس: "أمام هذا التألق الرياضي الكبير، لا يسعني إلا أن أتقدم للشعب الجزائري الشقيق، ومن خلاله لكافة مكونات منتخبه الوطني، لاعبين وأطرا تقنية وطبية وإدارية، بأصدق عبارات الإشادة والتقدير، بالأداء التقني الرفيع، وبالروح التنافسية العالية، التي أبان عنها هذا المنتخب الطموح، طيلة مباريات هذه البطولة الإفريقية المتميزة".


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