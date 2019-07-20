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المالية تقيم معرضا للسلع المعمرة بالتقسيط

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أكدت وزارة المالية، أنه سيتم غدًا الأحد بمقرها بمدينة نصر، افتتاح معرض السلع المعمرة، لتلبية احتياجات العاملين، بأسعار تنافسية وجودة عالية وبالتقسيط؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية. 

قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن هذا المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التى تنظمها الوزارة لتلبية احتياجات العاملين بها والمصالح والجهات التابعة لها، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال إتاحة السلع المعمرة بأسعار أقل من السوق بما يتراوح من 10 إلى 50?، وبالتقسيط حتى 36 شهرًا، دون مقدم بفائدة 8.5% سنويًا.

أضافت أن السلع المعروضة من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، وأبرزها: الأجهزة الكهربائية، ولمبات الليد، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والسجاد، والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن هذا المعرض يستهدف تشجيع المنتج المحلى، ودعم الصناعات الوطنية، فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية.


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