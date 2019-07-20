» "البنتاجون" يعلق على استقبال السعودية لقواتها

20 يوليه 2019 - 01:38 م

علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استقبال المملكة لقوات أمريكية، قائلة: "استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعا إضافيا ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا"؛ فيما كان مصدر مسئول في وزارة الدفاع بالمملكة قد قال في وقت سابق، أن خادم الحرمين قد وافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي القرار انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.