مفاجأة.. تأجيل الدوري مرة أخرى لهذا السبب

20 يوليه 2019 - 01:55 م

يدرس مسئولو اتحاد الكرة تأجيل انطلاق الدورى الجديد لمدة أسبوع لينطلق يوم 25 سبتمبر المقبل بدلاً من 19 من نفس الشهر بسبب الأزمة التى نشبت مؤخرًا على خلفية تعارض مواعيد المباريات المتبقية من كأس مصر مع مواعيد فترة الاجندة الدولية للمنتخب فى شهر سبتمبر المقبل .

ووضع خافيير أجيرى، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، اتحاد الكرة فى مأزق شديد بسبب مباريات كأس مصر، حيث كان الخواجة قد وافق على إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر شهر سبتمبر المقبل، ما جعل لجنة المسابقات تضع مواعيد المباريات المتبقية فى كأس مصر فى شهر سبتمبر المقبل الذى يشهد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية.. وبات اتحاد الكرة فى مأزق كبير بعد رحيل أجيرى، لاسيما أن المنتخب لا بد وأن يخوض وديات خلال فترات التوقف المقبلة لتحسين تصنيفه قبل قرعة مونديال 2022، لاسيما أن منتخب مصر حاليا فى التصنيف الثانى، وربما يتراجع بعد خروجه من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، كما أن النظام الجديد لتصفيات المونديال يصعب من المهمة لذا بات مصير مباريات كأس مصر مجهولاً .