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أول رد إيرانى حول غلق منشآت نووية

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متابعات حنان حمدتو

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علقت إيران اليوم على الأنباء التي ترددت حول غلق منشآت فوردو النووية، وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قال المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي "ردا على بعض الشائعات حول إغلاق منشآت فوردو النووية" إن "المنشآت لم يتم إغلاقها".

وأضاف كمالوندي أن "المنشآت لم يتم إغلاقها وإن المركز الوطني للفراغ يزاول نشاطه فيها ويقوم بالبحث وتطوير صمامات الفراغ".

وقال أيضاً إن "صمامات الفراغ لها استخدامات نووية معقدة وأن المحلل النووي الأمريكي ديفيد ألبرايت اعترف في تقريره الأخير بتطور هذه التكنولوجيا" .

وأشار المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة النووية إلى انضمام إيران إلى الدول التي تمتلك تكنولوجيا الـ"الكم" (كوانتوم).

وقال إن الحدث المهم والقيم الذي هو على أبواب التحقق في منظمة الطاقة هو "الدخول إلى الثورة التكنولوجية العالمية وهي الكوانتوم والذي سيغير الكثير خلال العقود المقبلة في مجال تطوير الاتصالات والمعالجات فوق السريعة جدًا".


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