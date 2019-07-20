نجوم رحلوا عن عائلة ونيس.. آخرهم "مطاوع فتيس"

"عائلة ونيس" أكثر المسلسلات شهرة فى العصر الحديث، فهذا العمل الدرامي المصري بامتياز ضم بين حلقاته دروسًا وأخلاقيات كثيرة، حيث أصبح عادة من عاداتنا اليومية.

لكن مع مرور الأعوام بدأ يرحل أفراد هذه العائلة واحدًا تلو الآخر، آخرهم الفنان شوقي طنطاوي، المشهور بدور "مطاوع" في ذلك العمل الدرامي، والذي توفي الخميس الماضي، بعد رحلة طويلة من الأعمال الفنية مع أستاذه محمد صبحي.

مطاوع.. شوقي طنطاوي

لم يكن أول أفراد عائلة ونيس الذي يرحل عنها، فسبقه العديد من الشخصيات، "مطاوع فتيس".. زوج ألفت، الذي ظهر من الجزء الثاني حتى التاسع في "يوميات ونيس"، والذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، بعدما قدم مجموعة من الأعمال الفنية في المسرح والتليفزيون بينها أدوارًا ثانوية، تميل إلى الطابع الكوميدي.

ماما مايسة.. سعاد نصر

في العام 2007، رحلت الفنانة سعاد نصر عن عالمنا بعد دخولها في غيبوبة لعام كامل نتيجة جرعة مخدر حُقنت بها لإجراء عملية شفط دهون، تاركة خلفها أعمال عدة، أهمها "ماما مايسة" في أجزاء "يوميات ونيس" الخمسة، وظلت شخصيتها اعتبارية بعد وفاتها في الجزء السادس والسابع والثامن والتاسع.

زينات مرات خليل.. نادية عزت

"زينات" جارة عائلة ونيس التي شاركت في الأجزاء السبعة من العمل الدرامي، وتوفيت في العام 2011، قبل تصوير الجزء الثامن منه.

يوسف بيه عبد الظاهر.. يوسف داود

"يوسف بيه عبد الظاهر" رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للمقاولات، التي كان يعمل بها "ونيس" في كل الأجزاء، وتزوج من أمينة هانم "حماة ونيس" في الجزء السادس، ثم باع شركته في الجزء السابع؛ ليختفي عن الجزء الثامن من العمل الدرامي لوفاته في يونيو عام 2012.

ثروت "تلاتة".. شعبان حسين

"تلاتة".. الكلمة الأشهر لشخصية "ثروت" في مسلسل "يوميات ونيس" صديق محمد صبحي، الذي يسبب له العديد من المشكلات، وترك الفنان شعبان حسين العمل الدرامي عام 2013، لوفاته في شهر مايو من نفس العام بعد تعرضه لأزمة قلبية.

خليل علي قنديل.. محمود أبو زيد

"خله القلة".. هكذا كان ينادي "ونيس" جاره المشاكس في العمل الدرامي "يوميات ونيس" الذي شارك به حتى الجزء السابع، لكن لم يستطع استكمال باقي العمل نظرا لوفاته في شهر يوليو عام 2013.

جدو أبو الفضل .. جميل راتب

توفي "أبو الفضل" متأثرا بمرضه، ورحل الفنان جميل راتب في سبتمبر الماضي، وهو أحد أعمدة مسلسل "يوميات ونيس"، والذي قدم أجزاءه التسعة شخصية "أبو الفضل جاد الله"، والد "ونيس" وجد للأحفاد الأربعة "هدى وجهاد وعز الدين وشرف الدين".