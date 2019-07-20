مصرع شخصين عقب تناولهما وجبة بطيخ

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توفي شقيقان وأصيبت والدتهما بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية في الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعى 3 أفراد من أسرة واحدة منهم شقيقان توفيا إثر تناولهما وجبة غذائية فاسدة وهم: "ياسين.أ.م.ال" 5 سنوات، وشقيقه "محمد" 3 أعوام، فيما أصيبت والدتهما "شيرين.ل.ز.ال" 39 عاما، بتسمم غذائي داخل منزل الأسرة بقرية سنهوا التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

وبالفحص وسؤال الأقارب أكدوا أنه عقب تناولهم وجبة بطيخ بالمنزل شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى المستشفى ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

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