طلب احاطة بسبب فرض رسوم جديدة على المعلمين

20 يوليه 2019 - 02:39 م

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، بشأن شكوى المعلمين من فرض رسوم عليهم عند الترقي

وقالت النائبة، إن هناك شكاوى عديدة من المعلمين الذين يتم ترقيتهم حاليا، من تحصيل الأكاديمية المهنية للمعلمين لمبلغ 65 جنيها، عند دخولهم امتحان الترقي الخاص بهم.

ولفتت إلى أنه أنه عند طلب المعلمين لإيصال يثبت تحصيلهم لهذا المبلغ، تخبرهم الأكاديمية أنه ليس هناك إيصالات لهذا المبلغ، وأنه ستظهر لهم شهادة بعد 3 أيام على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين باجتيازهم الاختبار، ليتم ترقيتهم.

وقالت حسونة:" ناهيك عن مشقة السفر للاختبار في فروع الأكاديمية المختلفة بالمحافظات، إلا أنه يتم تحصيل رسوم دون إيصالات بها بما يستوجب توضيح من الوزارة لأسباب إصدار هذه الرسوم وآلية صرف أموالها".

وأكدت أن الوزارة تقوم حاليا بامتحان 80 ألف معلم وهم مستحقون للترقية، وهم الذين مضى على آخر ترقية لهم 5 سنوات على الكادر، وحصيلة الرسوم من الـ80 ألف معلم تمثل نحو 5 ملايين جنيه، بما يستوجب توضيح الوزارة لآلية صرف هذه الأموال، خاصة وأنه لا توجد أي إيصالات لها.