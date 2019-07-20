«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

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الجزائر

المصريون

بلماضى

علق المعلق الجزائري، حفيظ دراجي، عن السبب وراء تصريحات جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عقب فوز محاربي الصحراء ببطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال «دراجي»، إنه سأل مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي حول تصريحاته التي قال فيها :«إن من أراد تشجيع الجزائر أهلاً به ومن لا يريد فهذا شأنه»، جاءت بسبب عقليته الإوروبية فهو جزائري عاش في فرنسا.

وأضاف دراجي:«في فرنسا لا تجد فرنسي يشجع إسبانيا لأنها تلاعب الأرجنتين ومن هنا جاءت تصريحات بلماضي التي أكدت على حرية كل جمهور في تشجيع من يريد، فهو تصريح مفاجئ بالنسبة ليا لأنه لا يوجد مدرب يقول لا اريد المناصرين في بلد هي المنظم لأن ذلك جنون.

وأوضح دراج هذا ما قصده بلماضي إن من كل شخص تشجيع من يريد دون أي مشاكل.

واختتم المعلق الجزائري الشهير تصريحاته بتوجيه الشكل إلى الجماهير والدولة المصرية على حسن الاستقبال وتنظيم البطولة والخروج بها على أفضل مستوى.


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