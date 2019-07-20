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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بذكرى ثورة يوليو

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، وذلك في برقية قال فيها: " يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة"..

كما جاء في نص البرقية " هذه المناسبة التاريخية ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصريّ، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة"..

وقال رئيس الوزراء: " وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه؛ كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدمٍ ورقيّ وازدهار".

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