» نجم منتخب مصر يقصف جبهة «دراجي» على تويتر

20 يوليه 2019 - 06:23 م

دخل أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق في مشادة مع الجزائري عياش دراجي مراسل ومدير مكتب قناة الجزيرة في العاصمة الفرنسية «باريس»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب أحمد حسن عبر موقع التدوينات القصيرة: «مع انتهاء العرس الإفريقي، نحب نفكر الجميع أننا أسياد إفريقيا ومازلنا وسنظل بإذن الله».

ليعلق عياش دراجي على تغريدة أحمد حسن قائلًا: «خليك في الماضي.. مع تحيات بلماضي».

ليرد أحمد حسن عليه ضاحكًا: «هخليني في الماضي، لا أفهم علاقة الجزائر في الموضوع، نحن بالفعل أبطال وأسياد إفريقيا في الكرة، وعامة مبروك يا سيدي، يتبقى لكم بطولتين و تعادلوا رقمي أنا شخصيًا في تاريخ أمم إفريقيا».

وتوج المنتخب الجزائري، بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، أمس، الجمعة، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب السنغال بنتيجة 1-0، عن طريق اللاعب بغداد بونجاح.