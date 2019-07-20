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لطلاب الثانوية العامة..

شاهد.. رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق

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أحمد سالم

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تنسيق الثانوية العامة

موقع التربية والتعليم

رابط تسجيل الرغبات

أعلن الموقع الرسمي للتنسيق انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، ويتم تسجيل الرغبات للقبول بالكليات والمعاهد عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، و389.5 درجة بنسبة 95% للشعبة الهندسية، و328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.

ويمكن تسجيل الرغبات من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق من هنـــــــــــا.

- اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب، مع مراعاة القواعد التالية:

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات، ويتوفر إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

في حال تعديل الرغبات عدة مرات سيتم حفظ آخر تعديل ويتم التنسيق وفق له.


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