» «الإمام الأكبر» يصل القاهرة بعد رحلة علاجية

20 يوليه 2019 - 10:53 م

عاد فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى أرض الوطن منذ قليل، بعد الانتهاء من رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا، أجرى خلالها بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمل العلاج الطبيعي الذي نصحه به الأطباء المعالجين.



ووصل شيخ الأزهر على رحلة مصر للطيران القادمة من باريس، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عددا من قيادات الأزهر الشريف.