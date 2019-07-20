» «الطيران الألماني»: هذا هو موعد استئناف رحلاتنا إلى مصر

20 يوليه 2019 - 11:43 م

قالت الخطوط الجوية الألمانية «Lufthansa»، سوف تستأنف رحلاتها من فرانكفورت وميونخ إلى القاهرة الأحد، بعد أن أوقفتها مؤقتا اليوم السبت.



وكانت وسائل إعلام ألمانية، قد أفادت بأن شركة الخطوط الجوية Lufthansa قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور "لأسباب أمنية".