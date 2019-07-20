» العراق يقرر إنشاء جزيرة نفطية عائمة

20 يوليه 2019 - 11:20 م

أعلن مسؤول نفطي عراقي، السبت، أن الحكومة وافقت على إنشاء "جزيرة نفطية عائمة" في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.



جاء ذلك وفق بيان لوكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج فياض حسن، اطلعت عليه الأناضول.

وقال المسؤول العراقي، إن "رئاسة الوزراء وافقت على إنشاء جزيرة نفطية في المياه الإقليمية جنوب ميناء البصرة النفطي".

وأوضح أن الهدف من الخطوة هو "رفع الطاقة التصديرية من الجنوب إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا (من نحو مليوني برميل من ميناء البصرة حاليا)".

ولفت إلى أن"الجزيرة النفطية ستقدم الخدمات البحرية للسفن والبواخر".

وينتج العراق حاليا نحو 4.5 ملايين برميل نفط يوميا ويبلغ متوسط صادراته منها 3.2 ملايين، في حين يسعى إلى زيادة إنتاجه فوق 5 ملايين.