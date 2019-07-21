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رد ناري لـ"أديب" على تعليق بريطانيا رحلاتها إلى القاهرة

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عمرو أديب
عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، على تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بدون مراجعة الإجراءات الأمنية، مشيرًا إلى أنه إجراء حاد وغير مفهوم.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن بريطانيا تحصل على كافة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.
وأضاف أن الخطوط الجوية البريطانية مطالبة بشرح ماذا حدث لتتخذ هذا الإجراء، معقبًا أن سمعة مطارات الدول ليست نزهة، وهذا الإجراء ليس الأول من الخطوط البريطانية تجاه مصر.


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