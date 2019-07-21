  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:45 ص
بحث متقدم
جمال بلماضي

مدرب مصر السابق يحرج "بلماضي": لن أنسى لك واقعة "المسامير"

الخطوط الألمانية

الخطوط الألمانية تفجر مفاجأة مدوية عن وقف رحلاتها لمصر

ساويرس

تعليق ناري من ساويرس على وقف بريطانيا رحلاتها لمصر

جمال بلماضي مدرب الجزائر

تداول فيديو محرج لـ"بلماضي": هذا السبب الحقيقي لغضبه من المصريين

عمرو أديب

رد ناري لـ"أديب" على تعليق بريطانيا رحلاتها إلى القاهرة

فتاة العياط

أستاذ قانون يكشف: هذا هو سبب حبس فتاة العياط 15 يومًا

عمر القاضي

آخر رسالة من البطل عمر القاضي لوالدته قبل استشهاده

مواطن مصري

«الطيران الروماني»: زوجة الراكب المصري ارتكبت فعل مشين

الخطوط البريطانية

مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

أرشيفية

نكشف مصير إستاد القاهرة بعد انتهاء «أمم إفريقيا»

الخطوط الألمانية تفجر مفاجأة مدوية عن وقف رحلاتها لمصر

آخر الأخبار

الخطوط الألمانية
الخطوط الألمانية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن وقف بريطانيا رحلاتها لمصر

#

تعليق ناري من ساويرس على وقف بريطانيا رحلاتها لمصر

#

الخطوط الجوية الألمانية تعلق رحلاتها الجوية إلى مصر

#

مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

الخطوط الألمانية

كشفت الخطوط الدولية الألمانية عن تراجعها حول القرار الذي جرى اتخاذه أمس بوقف بعض الرحلات إلى مصر.

و أعلن متحدث باسم شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية مساء أمس السبت أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد.

ونقلت اليوم صحيفة "إندبيندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا، لم تكشف النقاب عن هويته، قوله إن الشركة ألغت رحلتين إلى القاهرة.

ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول أسباب تعليق الرحلات قائلا "الشركة لا تعلق على مسائل أمنية".

وذكرت الشركة الألمانية في بيان: "نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا، علقت الشركة مؤقتا رحلاتها للقاهرة حيث يجري تقييم الموقف".

من جانبها، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن السلطات المختصة تلقت إخطارا مساء أمس من شركة الطيران الألمانية ــ لوفتهانزا ــ بإلغاء رحلتها بين مطارى القاهرة وفرانكفورت بدون إبداء أية أسباب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب مصر السابق: لا تنسوا أن تسموا على صلاح قبل ذبحه
» الموت يفجع بطل فيلم "الكنز"
» مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن وقف بريطانيا رحلاتها لمصر
» انهيار فنان كبير عند الحديث عن زوجته الراحلة
» كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»
» ترامب يغرد من جديد ويثير الجدل
» ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند إلى 160
» العراق يقرر إنشاء جزيرة نفطية عائمة
» شاهد.. فيديو مؤثر لحظة وفاة شخص ساجدا بالمسجد
» حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»
» «الطيران الألماني»: هذا هو موعد استئناف رحلاتنا إلى مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود