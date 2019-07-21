الملك سلمان يتصدر.. رؤساء وملوك يهنئون "محاربي الصحراء"

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بعث رؤساء الدول العربية، التهانى إلى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، بمناسبة تتويج "محاربي الصحراء"، بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، إثر فوزه على السنغال.

وأجري الملك سلمان اتصالا هاتفيا، ‏بالرئيس الجزائري لينهى الشعب الجزائري بفوز منتخب بلادهم بكأس الأمم.

وقالت الوكالة إن العاهل السعودي اعتبر، حصول المنتخب الجزائري على البطولة الأفريقية إنجازًا عربيًا أسعد الجميع، في حين أعرب الرئيس الجزائري المؤقت، عن بالغ شكره ‏وتقديره للملك سلمان، على تهنئته له وللشعب الجزائري وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

وجاء فى برقية بعث بها ملك المغرب محمد السادس إلى رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح: "يسعدني باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي قاطبة، أن نشاطر الشعب الجزائري الشقيق، مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج المستحق، خاصة وأن الأمر يتعلق بفوز بلد مغاربي جار وشقيق؛ وكأن هذا التتويج هو بمثابة فوز للمغرب أيضا".

وأضاف العاهل المغربي: "أمام هذا التألق الرياضي الكبير، لا يسعني إلا أن أتقدم للشعب الجزائري الشقيق، ومن خلاله لكافة مكونات منتخبه الوطني، لاعبين وأطرا تقنية وطبية وإدارية، بأصدق عبارات الإشادة والتقدير، بالأداء التقني الرفيع، وبالروح التنافسية العالية، التي أبان عنها هذا المنتخب الطموح، طيلة مباريات هذه البطولة الإفريقية المتميزة".

كما أفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، و"تمنى جلالته لفخامة الرئيس الجزائري دوام التوفيق والنجاح، وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والنماء".

وبعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى بن صالح "أعرب فيها عن خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأشاد الأمير بـ"الأداء الرفيع والمميز الذي قدمه المنتخب الجزائري طوال منافسات هذه البطولة والذي أهله للفوز بكأس البطولة وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة منتخبات الدول المشاركة".

ونشر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدوينة تهنئة على فيس بوك جاء فيها: "ألف مبروك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية. فوز مستحق ومباراة رائعة وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر".


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