  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:45 ص
بحث متقدم
تويتر

إجراء قاسٍ من «تويتر» ضد إيران

الإعلامي أحمد موسى

موسى: "دا مش ممكن يحصل عندنا أبدًا"

طبيب أسنان

انقطاع الكهرباء عن وحدة الغسيل الكلوى.. والأطباء يغادرون إلى منازلهم

ترامب

رد صادم من "ترامب" على الإيزيدية الهاربة من"داعش"

الإفتاء

ما حكم الصلاة بـ"فانلة حمالات"؟.. الإفتاء تجيب

منتخب الجزائر

الملك سلمان يتصدر.. رؤساء وملوك يهنئون "محاربي الصحراء"

اعتصام القيادة

تصريحات مثيرة عن التحقيقات في فض اعتصام السودان

شهير

رجل أعمال شهير: حياتي مرعبة وعايش في "الحمام"

لبنى

ضيفة لبنى عسل تبكيها على الهواء

حماس وايران

وفد مفاجئ لحماس بطهران.. ما الأسباب

يشعل النار في زوجته..وتصل للمستشفى جثة هامدة

قضايا وحوادث

حرق
حرق

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت

#

مقتل 4 متظاهرين وضابط جراء إطلاق نار على المعتصمين

#

مفتي باكستان ينجو من محاولة اغتيال

#

داعية سعودي يجيب: والد الرسول في الجنة أم النار

افريقيا

أفعى

سياح

نسر

حديقة كروغر

أشعل عامل النار فى زوجته بعد أن سكب عليها كمية من الوقود بسبب خلافات زوجية بينهما فى المنيا.

البداية عندما وردت معلومات للواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، من مستشفى المنيا العام، بوصول سيدة تدعى "ز. ر.ح"، 21 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية العوام، مصابة بحروق نارية بجميع أنحاء الجسم ولفظت أنفاسها الأخيرة عند وصولها للمستشفى.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى "ع . ر. ع" فلاح، ومقيم بذات القرية، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، قام على أثرها بسكب كمية من وقود البنزين عليها، وأشعل بها النيران، وتوفثيت فور وصولها للمستشفى متأثرة بنسبة حروق كبيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جديد ضد قاتلة زوجها للعودة لأحضان عشيقها
» افتتاح أول جراج إلكتروني بـ«روكسي»
» متطرفون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
» عطل مفاجئ بمحطات المترو تجاه "المرج - حلوان"
» يشعل النار في زوجته..وتصل للمستشفى جثة هامدة
» بكلمات مؤثرة.. "زيدان" يقدم التهنئة لمنتخب الجزائر
» نسر وأفعي يصدمان السياح بمشهد مفجع
» الزمالك يواجه الجونة تحت شعار " لا بديل عن الفوز"
» ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح
» تصادم طائرتين بمطار أمريكي
» كادت الزوجة الخائنة أن تفلت بفعلتها .. لكن الأم كانت لها بالمرصاد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود