» نسر وأفعي يصدمان السياح بمشهد مفجع

21 يوليه 2019 - 10:52 ص

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد معركة شرسة بين نسر وأفعى في موقع حديقة كروغر.



ووفقا لشاهد العيان مصور الفيديو غرايم ميتشلي، انقض النسر على الأفعى عندما كانت تزحف لتجتاز أحد الشوارع في المحمية.



ويظهر في الفيديو المتداول النسر يضغط على الأفعى بمخالبه ويبدأ بافتراسها وهي تتلوى وتطلق فحيحها محاولة التملص من قبضة الجارح.



وقال ميتشلي: "حتى الآن وأنا أشاهد الفيديو أشعر بضيق بسبب معاناة الأفعى. قلة من الناس من يحب الأفاعي، لكنه كان موتا بطيئا ومؤلما".

