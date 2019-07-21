تسببت فى حبس زوجها بعد زفافهما بـ 6 أشهر

21 يوليه 2019 - 10:55 ص

عاقبت محكمة أكتوبر زوج بالحبس سنة بتهمة تبديد المنقولات الزوجية بعد مرور 6 أشهر على الزواج.

واتهمت السيدة زوجها بطردها من منزلها وزواجه من أخرى، ورفضه تمكينها من منقولاتها، ورد حقوقها الشرعية.

تفاصيل الدعوى عندما تقدمت الزوجة بدعوى قضائية تتهم زوجها بتبديد منقولاتها: "عاقبنى زوجى بسبب رفضى تعاطيه للمواد المخدرة، واعتدى على بالضرب المبرح، ليستغل غضبى وذهابى إلى منزل والدى، ويسرق كل جهازى ويبعه، ثم يتزوج فى منزلى".

وأضافت: "لم أكن أعلم أن زوجى مدمن على تعاطى الحشيش والمخدرات، وبعد أن اكتشفت ذلك للأسف كان الوقت قد مضى، وأصبحت حامل فلم استطع الانفصال عنه، وأكملت إلى أن بدأ فى سرقة أموالى ومصوغاتى الذهبية، وبيع ممتلكاتى".

وأشارت الزوجة، إلى أنها قررت الانفصال وتركت المنزل، فاستغل الزوج فرصة عدم وجودها فى لمنزل، وقام بسرقة جميع محتويات عش الزوجية، وقام ببيعه حتى أثاث المنزل، وجهازها، وقد حكمت المحكمة بالحبس لمدة سنة للزوج وإلزامه بتعويض ورد حق الزوجة.