إجراء قاسٍ من «تويتر» ضد إيران

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وكالات - سارة أشرف

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علّق موقع "تويتر"، حساب ثلاث وكالات أنباء إيرانية رسمية هي "إرنا" و"نادي الصحفيين" و"مهر"، بالإضافة إلى حسابات بعض الشخصيات والمؤسسات الإيرانية الرسمية.

وكان "تويتر" بدء حملة منذ العام الماضي ضد الحسابات الإيرانية التي تنشر أخبارًا مضللة وأعلن عن حذف آلاف الحسابات الإيرانية منها 2600 من حسابات مزيفة في فبراير الماضي، كانت ضمن شبكة إيرانية تقود "حملات التأثير" على الرأي العام.

كما كشف باحثون في معهد "أكسفورد" للإنترنت، أن موقع "تويتر" أغلق 770 حسابا مزيفا العام الماضي، كانت مرتبطة بأجهزة إيرانية وتقود حملة تضليل إعلامية ضد المملكة العربية السعودية بمختلف اللغات.

وتحظر إيران تويتر منذ عام 2009 بسبب دوره في تغطية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والتي قُمعت بعنف دموي، لكن العديد من الإيرانيين يستخدمون برامج كسر الحجب لدخول الموقع أو التطبيق عبر الهواتف.

وهناك عدد كبير من المسئولين الحكوميين، بمن فيهم الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض الوزراء والنواب، لديهم حسابات على تويتر، وغالباً ما يكتبون عبرها باللغة الفارسية.

وهناك حسابان على تويتر للمرشد الإيراني علي خامنئي، باللغتين الفارسية والإنجليزية، حيث يتابع الأول أكثر من187 ألفا، بينما يتابع الثاني 558 ألف شخص.

وتحظر إيران عشرات الآلاف من مواقع الويب وخدمات الوسائط الاجتماعية الخارجية ومواقع التواصل بما فيها تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها، مما اضطر المستخدمين إلى فتحها من خلال برنامج كسر الحجب (VPN ) بدفع مبالغ إضافية لشركات الإنترنت.


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