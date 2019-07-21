موسى: "دا مش ممكن يحصل عندنا أبدًا"

21 يوليه 2019 - 11:19 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوضع الأمني في مصر أفضل من العاصمة البريطانية لندن، معلقًا: "بلدي آمنة أكثر من إنجلترا".



وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "مترو الأنفاق في لندن شهد تسريب غاز وتسبب في اختناق مرتادي المترو، هناك تنظيمات إرهابية وجماعات التطرف في بريطانيا عاصمة الضباب، وبريطانيا تؤوى العناصر الإرهابية، لكن ده مش ممكن يحصل عندنا أبدًا".



وتابع: "الحمد لله بلدي آمنة ومستقرة سياسيًا واقتصاديًا ونحن نشهد كل يوم تخريج دفعات من أبطال القوات المسلحة والشرطة ونسير في طريق التنمية والتطوير".

