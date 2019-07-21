منحة 2.5 مليار ريال من "بن سلمان".. من المحظوظ

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متابعات-علا خطاب

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أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي، رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن دعم كل نادي سعودي بمبلغ 50 مليون ريال في الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس بمحافظة جدة أُعلن خلاله عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية التي تقوم على تشغيل وتطوير هذه الأندية لضمان استدامتها إداريًا وماليًا

وكشف "بن تركي" خلال المؤتمر إجمالي دعم الأندية الرياضية بمبلغ 2.5 مليار ريال والذي سيفتح آفاقاً جديدة للأندية والرياضيين في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "هذا الدعم مرتبط بتطوير منظومة الحكومة 20 مليون ريال، بعد تطبيق 6 معايير، و2.5 مليار ريال دعمًا ماليًا للأندية السعودية في الموسم المقبل".

وأكد عبد العزيز بن تركي الفيصل على أن ولي العهد محمد بن سلمان، وجه بأن الدعم سيكون مثل السابق وأكثر، موضحا: "ولي العهد حريص على أدق تفاصيل استراجية دعم الأندية".

وينطلق دوري المحترفين السعودي لموسم 2019-2020، يوم 22 أغسطس القادم.


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